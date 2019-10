Inondations dans l'Hérault : les experts en assurance arrivent sur place

Après les fortes intempéries dans l'Hérault, l'heure est à l'évaluation des dégâts. À Villeneuve-lès-Béziers, le nettoyage n'est pas encore terminé et les employés municipaux restent mobilisés pour ramasser les déchets. De leur côté, les habitants reçoivent la visite des experts des assurances. Après les décotes, ils vont tenter de se reconstruire et de retrouver une vie normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.