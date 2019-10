Inondations dans l'Hérault : un long retour à la normale

Les orages et les trombes d'eau du 23 octobre 2019 ont fait d'énormes dégâts dans l'Hérault. A Villeneuve-lès-Béziers, 48 heures après le déluge, les habitants sont encore sous le choc. Le moment du nettoyage est particulièrement douloureux : les objets qui n'ont pas été emportés par l'eau sont à jeter. Pour la plupart, ce sont surtout des souvenirs qui partent en fumée. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, les opérations de tri et de nettoyage prendront plusieurs semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.