Inondations dans l’Orne : les habitants de Sap-en-Auge pas encore au bout de leur peine

L'eau a enfin été évacuée d'une maison de Sap-en-Auge (Orne), mais il faut encore nettoyer les dégâts. Les tiroirs et placards sont toujours remplis de boues, Marie-Laure est désemparée. "On n'arrive toujours pas à réaliser. On ne sait pas quelles sont vraiment nos priorités", lance-t-elle. À quelques mètres de là, le mur d'un hangar s'est effondré. Paulette est encore sous le choc. Elle a dû quitter sa maison inondée. Il y a deux jours, l'épisode orageux avait transformé la route de Sap-en-Auge en torrent. Le village entier était inondé. Une commerçante a presque tout perdu dans sa supérette. Aujourd'hui, elle tente de récupérer ce qu'elle peut. "J'ai réussi à dormir un peu mieux. Mais l'objectif, c'est de foncer et puis me relever le plus vite possible", affirme-t-elle. Des bénévoles l'aident à trier, jeter et sécher. Dans le village, le bitume non plus n'a pas résisté à la pression de l'eau. Ici, il faut vite réparer la route. À Sap-en-Auge, le nettoyage va durer encore plusieurs jours.