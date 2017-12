Inondations : le Pas-de-Calais en vigilance orange

Après toute la neige du week-end qui a fondu, il a énormément plu et d'ailleurs il va encore pleuvoir. Dans son dernier bulletin, Météo-France a indiqué que le Pas-de-Calais sera maintenu en vigilance orange pour des risques d'inondations ce jeudi 14 décembre 2017. Notons que quelques routes et quelques caves ont été déjà inondées la nuit du mercredi 13 décembre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.