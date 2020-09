Inondations : de grosses pertes pour les agriculteurs

Ce lundi, le Gardon est revenu à son niveau habituel, mais le paysage est défiguré. Samedi, gonflé par les pluies, le fleuve est monté de sept mètres. A Corbès (Gard), l'heure est au nettoyage et surtout au constat des dégâts. L'eau, qui est sortie à 100 mètres de son lit, a noyé les cultures des maraîchers. Face à la catastrophe, les entraides s'organisent entre les agriculteurs. La remise en l'état va prendre du temps, mais les habitants craignent déjà les mauvaises surprises de l'automne.