Inondations : dégâts et évacuation en Haute-Savoie

Tôt ce mercredi matin, Fabrice découvre l'ampleur des dégâts dans sa maison. Il a passé la nuit dans sa voiture, faute de pouvoir rentrer chez lui, une situation inédite. Des litres de boues charriées jusque dans les maisons. Dans ce quartier de Magland (Haute-Savoie), de nombreuses habitations ont été touchées par une inondation soudaine, et quatre habitants ont dû être évacués. Flavie s'est réfugiée au premier étage de sa maison. Dans la nuit, les violentes pluies et la fonte du manteau neigeux ont fait déborder l'Arve. Un débit mesuré à 1 200 mètres cubes par seconde à certains endroits. À Reignier-Ésery (Haute-Savoie), l'eau est montée de près d'un mètre dans une exploitation, des chèvres se sont noyées. Les pompiers ont mené cinq opérations depuis mardi soir. La vigilance rouge est levée dans le département de la Haute-Savoie, mais la décrue s'annonce très lente. Les autorités appellent à la prudence pour les prochaines heures. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribeiro