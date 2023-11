Inondations : des entreprises touchées de plein fouet

Ulysse Toulet avait bâti ici toute sa vie, sa maison et sa boulangerie. En quelques heures, sept ans de travail ont disparu sous les flots. Notamment des farines, des céréales haut de gamme et des machines hors de prix. Un équipement payé à crédit et des échéances qui courent encore. Marie et Cédric Delaleau reviennent eux aussi tous les jours sur les lieux du désastre. Il n'y a plus grand-chose à sauver dans leur entreprise de livraison de repas, noyée sous presque deux mètres d'eau. Leurs 19 salariés sont au chômage partiel, 110 personnes âgées dépendent de leur service et ne seront pas livrées. Il va falloir maintenant évaluer les dégâts, prendre contact avec les assurances, leur donner tous les éléments. Pour faire un bilan complet, il faudrait que l'eau reflue. Mais sur ce front, aucun signe d'amélioration. Ce garage lutte vainement depuis 48 heures. Les pompiers estiment qu'un mois sera nécessaire pour évacuer toute l'eau. Les entreprises espèrent des aides rapides et le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage S. De Vaissière