Inondations : des évacuations en urgence à Livarot

Des habitants sont évacués dans les bras des pompiers. À l'intérieur, plus de dix centimètres d'eau sont entrées dans les appartements. Pour accueillir la dizaine de sinistrés au sec, la municipalité a ouvert la salle des fêtes. Jeanine a encore du mal à réaliser la nuit qu'elle vient de passer. "Comment je vais faire après ? Où est-ce que je vais me retrouver ?", se demande-t-elle. En 24 heures, il est tombé à Livarot 47 millimètres de pluies, l'équivalent de trois semaines de précipitations. La rivière La Vie est donc sortie de son lit vers quatre heures du matin. Dans cette entreprise située juste à côté, l'eau est montée jusqu'à 45 centimètres. Deux machines sont totalement hors-services et inutilisables. "Nous sommes en chômage technique, impossible de démarrer l'entreprise", affirme Sébastien Sanchez, PDG d'Erpi Système. La rivière a amorcé sa décrue en milieu de matinée. L'heure est à présent au nettoyage dans les habitations à l'aide d'aspirateur d'eau. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos, G. Thorel