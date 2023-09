Inondations dévastatrices en Grèce

Il est impossible de résister au courant. Au risque de leur vie, des habitants tentent de sauver leurs véhicules ou barricadent leurs maisons. Dans l'île grecque de Skiathos, on ne voit plus la différence entre les rues inondées et la mer. Beaucoup appellent à l'aide. Ce mercredi matin, la ville de Volos se réveille après une nuit de déluge. Partout, il y a des véhicules abandonnés et de la boue. Une victime a été emportée par un torrent ce mardi. Des intempéries se déplacent maintenant vers la Thessalie. Dans ce village, une petite rivière s'est transformée cette nuit en un torrent dévastateur. Dans cette zone agricole, certaines récoltes sont perdues. Les habitants n'ont pas dormi depuis 24 heures. Ces pluies exceptionnelles vont continuer à se renforcer jusqu'à jeudi. Étant des phénomènes rares, des trombes marines sont filmées par les Grecs. Cela se produit à moins d'un mois après les mégafeux qui avaient touché le centre du pays. TF1 | Reportage B. Christal, A. Bourdarias, A. Chomy