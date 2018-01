Inondations : le Doubs est sous l'eau

Les habitants du Doubs ont les pieds dans l'eau ce vendredi 5 janvier 2018. La rivière qui porte le même nom a débordé et envahi les maisons et les rues. Certains essayent d'empêcher l'eau d'entrer chez eux en bricolant. Dans le centre de cette commune les routes sont coupées par près de 50 centimètres d'eaux, et beaucoup d'habitation sont isolées. D'autres précipitations sont attendues en début d'après midi, le niveau d'eau de la ville risque donc de monter à nouveau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.