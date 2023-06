Inondations : douze enfants sauvés par leur instituteur

En rentrant dans l’école ce mercredi matin, Jean-Jacques Cauhapé n’en revient toujours pas. L’eau est entrée par la porte de cette classe, et douze élèves et leur instituteur s'y trouvaient. "Lorsque l’eau a commencé à monter, l’instituteur a dégagé les enfants et ils sont montés au premier étage", explique ce dernier. Un réflexe qui a permis d’éviter le pire. La maire du village est en effet dans la salle attenante. L’eau fait céder les cloisons et les baies vitrées. Blessée à la jambe, elle est toujours hospitalisée. Ce mardi à 15h30, un orage s’abat sur Lourdios. En quelques minutes, le ruisseau qui traverse le village se transforme en torrent. Les habitants filment. C’était une heure d’angoisse avant l’arrivée des secours. Ce jeune homme, lui aussi, a tout filmé et il sait qu’il a eu beaucoup de chance. Ce mercredi matin, l’heure est au nettoyage. Au bilan, heureusement, c'est uniquement matériel. Les experts et le préfet devraient arriver dans les prochaines heures. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin