Inondations en Allemagne : des habitants stressés et abattus

Jeudi soir, à quelques kilomètres de la ville de Meckenheim, dans un bourg déjà déserté, on annonce la rupture imminente d'une digue proche, soit une vague de quatre mètres. "Il y a trop de ruissellements qui convergent des zones environnantes vers le lac. Ça va rompre, tout le monde le dit alors on y va", explique une habitante. Plus loin, Rheinbach, ville fantôme également, privée d'électricité et de population. Puis, on arrive enfin dans le village martyr de Schuld qui totalise à elle seule et pour l'instant 50 décès, contre 28 jeudi. Seul le bas de la commune a souffert mais dans des proportions dramatiques : six maisons détruites et beaucoup d'autres endommagées. Ici, la falaise a contenu et rabattu la rivière Ahr sur les habitations. "Il y a 20 ans, elle est sortie de son lit, mais un peu. Là, c'est...extrême", explique un habitant. Ce vendredi, le déblaiement a commencé et des groupes électrogènes ont été distribués. Un tout début de réconfort pour une population éprouvée.