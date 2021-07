Inondations en Belgique : situation critique à Pepinster

Déshydraté et dénutri, un homme vient de passer deux jours blotti tout en haut de sa maison. Les évacuations se poursuivent à Pepinster grâce à l'armée, qui peut enfin décoller ses hélicoptères, trois NH90. Ces derniers ont hélitreuillé ce vendredi matin les derniers réfugiés. Un homme est venu chercher lui-même son ami, un peu désorienté. L'eau a atteint parfois plus de deux mètres et il y a beaucoup de courant pour atteindre quelques habitations. La puissance de l'eau a tout dévasté sur son passage. Entre dix et 20 maisons se sont effondrées. Certaines façades se sont éventrées et d'autres habitations menacent de s'écrouler également. Des personnes essaient tant bien que mal de solidifier leurs maisons qui menacent de s'effondrer. Les ruines témoignent de la violence de la Vesdre, qui est sortie de son lit. À Pepinster, il n'y a plus d'eau ni d'électricité, et les vivres commencent à manquer. La faim, le froid et la détresse ont plongé la ville dans un cauchemar qui va durer encore plusieurs jours.