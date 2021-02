Inondations en Charente-Maritime : des sinistrés fatigués et exaspérés à Saintes

L'eau de la Charente monte inexorablement, avec cinq à six centimètres de plus ce lundi. Les habitants ayant les pieds dans l'eau ont compris que la crise allait durer à Saintes. Anthony s'est équipé d'un canoe gonflable pour se rendre chez lui. Il refuse de partir même s'il y a un mètre d'eau devant sa porte. Il peut encore vivre au sec à son domicile avec sa famille. Mais la cave, elle, menace de déborder. Depuis ce matin, la famille n'a plus de gaz. Son épouse et son fils vont devoir évacuer pour la première fois en 20 ans dans cet endroit. Combien comme Anthony refusent d'évacuer ? Pour les savoir, les pompiers travaillent d'arrache-pied. Ils rendent visite aux sinistrés et permettent aussi aux habitants relogés de vérifier l'état de leur maison. La décrue est attendue à partir de mardi. Mais le retour à la normale, lui, semble encore lointain à Saintes. L'eau devrait disparaître du centre-ville d'ici une semaine à dix jours selon les estimations les plus optimistes.