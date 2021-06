Inondations en Seine-Maritime : après l'orage, l'heure est au nettoyage

Ce jeudi matin, Samuel doit nettoyer son garage. La veille, plus de deux mètres d'eau s'y sont engouffrés. Les pompiers ont tout évacué mais la boue est restée. "On va continuer de nettoyer et essayer de déboucher les ponts pour être sûr que les prochaines eaux qui vont arriver ne rentrent pas dans le sous-sol", explique Samuel. La solidarité se met en place. L'orage a surpris les habitants. Mercredi, près d'un mois de pluie est tombé en seulement une heure. La rue s'est alors transformée en rivière. Dans son garage, Michel n'avait jamais connu cela. "L'eau est montée à 1,20 mètre. Il y a un gros nettoyage à faire. Ça fait mal car il était bien rangé et tout propre, surtout qu'on ne peut pas arrêter cette eau", confie-t-il. Ses outils sont encore sous l'eau et son congélateur est hors-service. Un peu plus loin, la boulangerie a pu ouvrir malgré les dégâts. L'électricité n'est pas revenue dans la boutique. Tous restent vigilants. De nouvelles averses orageuses sont attendues dans l'après-midi.