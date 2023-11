Inondations en Toscane : la solidarité s'organise

Un immense lac boueux. Dans ce qui était il y a encore deux jours une rue, on avance à pied avec difficulté. C’est l’unique moyen de sortir ou entrer dans ce quartier encore complètement isolé. "Là, je vais essayer d’aller chercher à manger, un peu de pain. Et puis recharger mon portable qui est complètement à court de batterie", raconte un sinistré. Six mille personnes sont encore sans électricité dans cette banlieue du Nord de Florence. Ce quartier est entouré de champs qui peinent à absorber toute l’eau. Un jour et demi après le pic, il y a encore 60 cm d’eau ici. Les évacuations se font au compte-gouttes : une cinquantaine en deux jours, car les secours ont le plus grand mal à intervenir. Ils repasseront plus tard. En attendant, le voisinage se serre les coudes. Ces cousins viennent apporter des bouteilles d’eau. Ici, les habitants des étages supérieurs ont accueilli ceux du rez-de-chaussée. Ils sont huit au lieu de quatre. À la chandelle, tous attendent la décrue. Elle devrait se poursuivre aujourd’hui. Le temps est dégagé, mais de nouvelles pluies sont annoncées dans la soirée. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David