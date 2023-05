Inondations et coulées de boue au pied des Pyrénées

Ce jeudi matin, Hubert Messonnier ne peut que constater les dégâts. Il était chez lui hier, en début de soirée. En quelques minutes, une partie de sa maison s'est retrouvée noyée sous un mètre d'eau. Une vague incroyable qui a traversé la demeure. L'orage a éclaté mercredi à 20 heures sur la petite vallée au pied des Pyrénées engendrant 100 mm d'eau en deux heures. De quoi transformer les rues du village de Génos en rivière. Pour limiter les dégâts, les habitants ont dû créer une digue en travers de la route. Quelques maisons ont tout de même été inondées, ainsi que des bâtiments agricoles. C'est le cas d'une miellerie. Juste à côté, un éleveur a dû mettre à l'abri ses 600 brebis en plein agnelage. Au volant de sa tractopelle, il a tourné des images le montrant au milieu des eaux. Un peu plus haut, un autre village a lui aussi été traversé par une vague. Ici comme à Génos, on s'apprête à nettoyer. A 78 ans, Hubert sait qu'il peut compter sur ses voisins. La pluie tombe à nouveau sur la commune. On attend des orages qui pourraient être forts ce jeudi après-midi sur les Pyrénées. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas