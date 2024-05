Inondations et coulées de lave froide en Indonésie

Des villages entiers presque engloutis. La boue est partout, le résultat de pluies diluviennes qui se sont abattues pendant plusieurs heures sur une partie de cette île indonésienne. Des habitants quittent leurs maisons en urgence. Ils doivent traverser un torrent à l’aide d’une corde. Les précipitations ont également provoqué des coulées de lave froide depuis un volcan de la région. Les torrents dévastateurs ont éventré des maisons et emporté des routes et des poids lourds avec. Au milieu de ces montagnes de débris, des habitants surpris par la violence des intempéries. Plusieurs milliers d’entre eux ont dû être évacués. Les morts se comptent par dizaines. Les secours continuent de rechercher des personnes disparues dans des conditions périlleuses. On voit un sauveteur lutter pour ne pas être emporté par le courant. Des intempéries rares à cette période de l’année. En Indonésie, la saison des pluies prend fin en avril. TF1 | Reportage S. Chevallereau