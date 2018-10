Inondations dans l'Aude : les dégâts sont considérables

Dans un quartier de Trèbes, dans l'Aude, l'eau a tout submergé : rues, voitures, jardins ou encore habitations. Elle est montée jusqu'à deux mètres par endroits. Certaines personnes ont trouvé elles-mêmes des solutions pour s'en sortir. D'autres ont dû être secourues par les pompiers. D'ailleurs, ces derniers font tout leur possible pour évacuer tous les habitants du quartier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.