Inondations dans l'Aude : Edouard Philippe promet une procédure de catastrophe naturelle accélérée

Pour venir en aide aux victimes des inondations survenues dans l'Aude, Edouard Philippe a annoncé la mise en place d'une procédure de remboursement accélérée. Celle-ci permet notamment aux personnes touchées de déclarer au plus vite les sinistres auprès de leur assurance et de faire venir les experts. Et ce même si l'état de catastrophe naturelle n'a pas encore été déclaré. En général, il faut attendre deux mois pour recevoir une première indemnisation et jusqu'à trois mois pour la totalité de la somme. Quid de la franchise ? Quels documents faut-il fournir pour recevoir son remboursement ?