Inondations dans l'Aude : Villegailhenc pleure ses victimes

Le réveil a été très difficile pour les habitants de Villegailhenc. Il leur a fallu prendre des nouvelles de leur entourage, ce qui a été compliqué vu qu'il n'y a plus d'électricité dans le village. Pour l'heure, ces derniers ont pour priorité de se remettre de la disparition de quatre de leurs voisins. Mais aussi, ils devront se remettre de leurs émotions de la nuit du 14 octobre 2018. Une nuit qui a été d'angoisse et d'isolement.