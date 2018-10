Inondations dans l'Aude : l'économie locale durement touchée

Ce sont sans doute les pires inondations que l'Aude a connu depuis plus de 100 ans. Le bilan est catastrophique tant sur le plan matériel qu'humain, mais aussi sur le plan économique. Beaucoup d'agriculteurs et de chefs d'entreprises sont désormais dans l'impasse, à l'exemple de Frédéric Roignet, un viticulteur qui a vu ses vignes recouvertes par la rivière. Certaines entreprises ont même du décréter l'état de chômage technique. Les dégâts seraient estimés à plusieurs millions d'euros. En tout cas, tous espèrent être indemnisés rapidement. D'ailleurs, pour venir en aide aux victimes, le gouvernement a promis d’accélérer la procédure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.