Inondations dans l'Aude : le nettoyage d'une école entièrement dévastée

Les inondations dans l'Aude ont causé de nombreux dégâts matériels. Outre l'arrêt de fonctionnement des transports en commun, les établissements scolaires ont aussi dû fermer. Une école à Conques-sur-Orbiel a d'ailleurs été entièrement détruite et risque de ne pas rouvrir ces portes d'ici peu. Les habitants sont venus prêter main forte. Chacun tente de récupérer ce qu'il peut comme le mobilier et les matériels scolaires. Cette action de nettoyage se veut être un symbole de solidarité pour les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.