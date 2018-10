Inondations dans l'Aude : le nettoyage va prendre beaucoup de temps à Villegailhenc

Les habitants de Villegailhenc sont complètement traumatisés : il n'y a plus d'eau et d'électricité dans le village. Quant au nettoyage, il va prendre beaucoup de temps. Le déblaiement a commencé tôt dans la rue, le matin du 16 octobre 2018. Une tâche de plusieurs jours pour tout évacuer. Dans certains foyers, la première préoccupation reste de pouvoir se réinstaller au plus tôt. A la mairie, les bénévoles font de leur mieux pour réconforter les sinistrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.