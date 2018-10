Inondations dans l'Aude : les opérations de secours s'avèrent particulièrement difficiles

À la suite des inondations dans l'Aude, les pompiers continuent de vérifier que les habitants de chaque quartier vont bien. Les opérations de secours ont été très difficiles à cause de la montée des eaux qui a atteint les deux mètres. D'ailleurs, celles-ci seront prolongées toute la journée du 15 octobre 2018. Concernant le bilan, la sécurité civile a annoncé treize morts, mais il pourrait encore continuer de s'alourdir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.