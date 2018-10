Inondations dans l'Aude : plusieurs communes ouvrent des centres d'hébergement pour les sinistrés

A Trèbes, 250 sinistrés ont passé la nuit dans la salle des fêtes du village. Celle-ci n'a jamais aussi mal porté son nom. Parmi les habitants de la commune en question, une trentaine y ont trouvé refuge dans la nuit du 15 octobre 2018. Faisant partie des naufragés, Georges a fui sa maison en emportant uniquement avec lui sa valise de médicaments. Les secours, l'armée et des bénévoles se sont mobilisés sans relâche tout au long de la nuit. Et un supermarché de la ville est également venu en aide aux sinistrés en leur offrant 3000 euros de marchandises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.