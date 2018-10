Inondations dans l'Aude : quatre personnes ont perdu la vie à Villegailhenc

Villegailhenc figure parmi les communes les plus touchées par les inondations dans l'Aude. Quatre personnes, dont une femme de 95 ans, sont mortes dans la nuit du 14 octobre 2018. Ce 15 octobre, vers deux heures du matin, les ruisseaux ont débordé et les eaux sont montées partout. Les pompiers, quant à eux, tentent de secourir les habitants pris au piège. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.