Inondations dans l'Aude : la reconstruction se fait au compte goutte

Dans l'Aude, Villegailhenc, fait partie des communes les plus touchées après les inondations. Le nettoyage n'est toujours pas terminé et certains commerces demeurent fermés. Le pont du village a été aussi emporté par la crue. Celui-ci a été remplacé provisoirement par un pont d'armée conçu pour les catastrophes car 6 000 voitures le traversait journalièrement. Plusieurs habitations centenaires se sont effondrées ou ont été soulevées par des vagues d'eaux de sept mètres. Un habitant sur deux est sinistré. Le maire va être amené à prendre des décisions difficiles car bon nombre de constructions devront être rasées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.