Inondations dans l'Aude : les sinistrés endeuillés et traumatisés

Le bilan des inondations qui ont touché pas moins de 70 communes dans l'Aude est passé à treize victimes ce 16 octobre 2018. Si les habitants sont soulagés d'avoir survécu à ce drame, le choc et le traumatisme, eux, sont encore présents. Trèbes compte actuellement neuf morts et les dégâts sont considérables. Après l'attentat en début d'année, certains se retrouvent effondrés, voire endeuillés après la perte de leurs voisins. Le travail de nettoyage vient de commencer, mais le retour à la normale risque de prendre du temps pour cette ville de 5600 habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.