Inondations dans l'Aude : les sinistrés encore sous le choc à Cazilhac

Les inondations et coulées de boue survenues du 14 au 15 octobre 2018 dans le département de l'Aude ont fait 14 morts et au moins 200 millions d'euros de dégâts. Les sinistrés restent sous le choc. A Cazilhac notamment, le traumatisme des habitants demeure bien présent malgré la mobilisation de jeunes membres d'une association pour les soutenir et les assister dans la reconstruction de leur ville. De leurs côtés, les experts en assurances sont encore loin de terminer leur état des lieux. Dans l'attente des dédommagements qui devraient avoir lieu dans trois mois, les habitants sont anxieux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.