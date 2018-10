Inondations dans l'Aude: les sinistrés préfèrent se loger chez leurs amis

Après la catastrophe naturelle survenue dans l'Aude, certains sinistrés sont provisoirement hébergés par leurs communes respectives ou par l'Etat. D'autres, comme Helen Murray, de Villegailhenc, préfèrent se loger chez leurs amis en attendant. L'organisation pour le nettoyage est en effet éprouvante. Et pour eux, cette solution permet d'oublier les soucis et de décompresser un peu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.