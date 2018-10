Inondations dans l'Aude : un grave traumatisme pour les habitants de Trèbes

Les pluies diluviennes dans l'Aude ont massacré la ville de Trèbes. Le fleuve est monté à huit mètres en cinq heures la nuit du 14 octobre 2018. Depuis la matinée du 15 octobre 2018, les pompiers sont mobilisés pour évacuer les habitants et tentent tant bien que mal d'accéder à toutes les habitations. On déplore six pertes humaines pour un seul quartier et le bilan final pourrait encore être plus désastreux. Le traumatisme est à son maximum pour les Trébéens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du lundi 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.