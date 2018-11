Inondations dans l'Aude : un informaticien bénévole sauve la mémoire des ordinateurs

La nuit du 14 au 15 octobre 2018, nombreux sinistrés de Villegailhenc ont vu leurs ordinateurs noyés dans deux mètres d'eau. Ils pensaient avoir perdu à jamais leurs souvenirs et leurs données. Heureusement, Arnaud Mallet, un connaisseur en informatique, s'est proposé de les récupérer gratuitement. Pour retrouver tous les fichiers stockés sur chaque disque dur endommagé, il lui faut plusieurs heures de travail, un service qui coûte entre 500 et 1 000 euros quand il est réalisé par un professionnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.