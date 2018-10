Inondations dans l'Aude : une religieuse s'est noyée à Villardonnel

Le monastère du Buisson Ardent, dans la commune de Villardonnel où vit une communauté de religieuses, a subi un déluge dans la nuit du 14 octobre 2018. L'eau est montée jusqu'à 1,40 mètre et a causé le décès de sœur Élisabeth, âgée de 88 ans. Une cérémonie religieuse sera organisée dans la chapelle du couvent le 18 octobre 2018 en mémoire de la défunte. Une rapide solidarité s'est mise en place pour aider les sœurs à nettoyer les lieux de fond en comble. Malheureusement, certains ouvrages religieux de grande valeur ont été abîmés par la crue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.