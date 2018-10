Inondations dans l'Aude : le village de Saint-Hilaire est ravagé

Dans le village de Saint-Hilaire, la maison de Thomas Duartes a été noyée jusqu'au plafond. Il a dû se réfugier en hauteur. Le village fait partie des nombreuses communes touchées par les inondations. On en compte près de 70 dans le département de l'Aude. Le long du Lauquet, des arbres déracinés par centaine, des vignes couchées, des ponts emportés et des villages dévastés. Il va falloir des semaines avant que ces communes ne retrouvent un aspect normal. D'ailleurs, le nettoyage serait un travail sans fin sans l'aide des voisins et des amis qui sont venus nombreux. Au vu des dégâts, les indemnisations ne vont pas être simples. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.