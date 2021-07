Inondations : la solidarité s'organise à la frontière franco-belge

Avant de partir en vacances, Maria tenait absolument à faire don d'une valise. Elle contient des draps, des peluches, des vêtements et des chaussures. "On fait ce qu'on peut pour aider un peu ces gens", a-t-elle expliqué. Impossible pour elle de ne pas venir en aide aux sinistrés belges, durement touchés par les inondations. "Ça fait du bien. C'est l'humain qui parle", lance une sinistrée. Comme Maria, plusieurs centaines de Nordistes se mobilisent. Chacun ramène un petit quelque chose : de quoi s'habiller, se nourrir, se laver ou mettre un peu de baume au cœur. Un élan de solidarité et de générosité qui touche énormément les bénévoles très actifs depuis quatre jours. "On a été étonné du nombre de personnes qui ont ramené tout ça. Je ne sais pas quoi dire", lance Rolande Dancoisne, une bénévole. Un camion rempli de produits de première nécessité est parti en Belgique. Dans les prochaines heures, un deuxième prendra la route. Un peu plus loin à l'abbaye du Mont-des-Cats, l'équipe d'un magasin se mobilise aussi. Un appel aux dons qui ne laisse pas les habitants indifférents.