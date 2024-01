Inondations : le cyclone balaie aussi l'île Maurice

C’est la panique à Port-Louis, alors qu’un conducteur est pris aux pièges dans sa voiture. Comme beaucoup, il doit se réfugier sur le toit de son véhicule. Le cyclone Belal vient de frapper l'Île Maurice. Tout le monde semble pris de court par la montée des eaux. Depuis son hôtel, une touriste nous raconte les derniers événements. "On nous conseil de rester confiné. Les repas nous sont directement livrés en chambre. L’océan se déchaîne, ainsi que les rafales de vent qui sont de plus en plus fortes", explique Laura Bacca, touriste à Alboin (Île Maurice). La police surveille le bord de mer et demande à tous les habitants de rentrer chez eux. Les autorités ont déclenché l’alerte un au cyclone. Les écoles et les crèches sont fermées. L’eau pénètre dans les maisons. Belal est passé à 300 kilomètres à l’Ouest de l’île, mais il pourrait revenir et toucher le sud dès mardi matin. Les services météo émettent une alerte de niveau trois pour les prochaines heures. TF1 | Reportage B. Christal, J. Quancard