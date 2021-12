Inondations : le Sud-Ouest en alerte

Deux jours de pluies ininterrompues et c'est tout un torrent qui traverse Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Jeudi, la Nive a encore gonflé, s'approchant dangereusement de son niveau historique. A Pau, le Gave est également sorti de son lit. Au total, l'équivalent de deux à trois semaines de pluie est tombé en douze heures sur la partie ouest des Pyrénées. Par conséquent, le niveau des cours d'eau continue à monter en particulier dans le secteur de Peyrehorade, où l'on craint une crue importante des gaves réunis. Dans cette zone, les gaves réunis pourraient encore monter d'un mètre d'ici cet après-midi. Des évacuations de population ne sont pas exclues. Les cours d'eau de la Nive, de la Nivelle, du Saison et du Gave de Pau sont notamment placés en vigilance orange crue. Ces débordements ont entraîné 160 interventions de pompiers depuis jeudi soir, mais sans faire de victime. En Pyrénées-Atlantiques, 18 écoles et deux collèges ont été fermés et de nombreuses routes coupées. TF1 | Reportage H. Dreyfus, e. Braem, C. Devaux, S. Mourava, C. Marchand, G. Jongis