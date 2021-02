Inondations : l'eau continue de monter à La Réole

Aux premières lueurs de l'aube, on découvre une Garonne qui est encore montée de 25 cm. Pourtant habitués, les habitants regardent l'eau avec un peu plus d'inquiétude que mardi. "Si l'eau passe la digue, les plaines de l'autre côté de la Garonne seront submergées." révèle un habitant. Avec les pompiers, le maire de La Réole, Bruno Marty, a dû aller au secours d'un couple de personnes âgées bloquées chez eux. Les interventions vont se multiplier cet après-midi alors que la Garonne continue de monter. D'ailleurs, de l'autre côté de la Bassanne, la municipalité s'organise. Le maire, Richard Gauthier, fait la tournée des habitations les plus exposées aux crues. Guy Xavier et sa femme habitent ici depuis plus de 20 ans et ne sont pas du tout rassurés par la vue qu'offre leur jardin en ce moment. "On a toujours peur que les digues cèdent un jour ou l'autre, bien qu'elles tiennent le coup pour l'instant", explique-t-il. Les champs à proximité se sont transformés en lac alors que des habitations se trouvent aux alentours.