Inondations : l'eau va-t-elle continuer de monter ?

Est-ce que le pic a été atteint ? À Carly (Pas-de-Calais), un niveau plus haut a été atteint dans la nuit de lundi à mardi, mais l'eau devrait stagner au-dessus des cinq mètres encore plusieurs heures. Les habitants ont été prévenus par SMS et appelés à la prudence. La pluie continue de tomber par intermittence. Cela alimente les cours d'eau. Depuis lundi sur ce bassin, il est tombé l'équivalent de trois semaines de précipitation. Le petit fleuve côtier a recouvert plusieurs communes du secteur. Des dizaines de maisons sont entourées d'eau, les jardins sont noyés. Les routes sont impraticables. Une partie des habitants a dû être évacuée par les pompiers. Et ce n'est pas terminé puisque de nouvelles pluies abondantes sont prévues dès mercredi. L'inquiétude se porte désormais sur le sud du département, notamment sur la vallée de la Canche. TF1 | Duplex T. Misrachi