Inondations : les assureurs enfin auprès des sinistrés

Autour de la table, des expertes d'assurance et des inspecteurs. Ils viennent de toute l'Hexagone pour étudier au plus vite les dossiers des sinistrés du Pas-de-Calais. "Ça nous sert aussi de plateforme d'organisation au-delà de l'accueil pour permettre la mise en place des expertises sur le terrain", dit Michel Thévenin, responsable des délégations indemnisations d'Allianz. Le camion est installé sur le parking d'un supermarché, à deux pas des zones inondées. Les inspecteurs se déplacent aussi chez les gens pour estimer les dégâts. Ici, la maison a été inondée sous un mètre d'eau, déjà, en novembre dernier. Mais l'eau est revenue la semaine dernière et les dégâts avec. En fin d'année dernière, cette famille a déjà reçu 12 000 euros d’indemnités, mais il faut refaire un dossier cette fois-ci. Dans le Pas-de-Calais, il y a encore beaucoup de maisons les pieds dans l'eau sans compter les habitations victimes de remontées de nappes phréatiques. Le camion des assureurs va rester sur place jusqu'à vendredi prochain. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette