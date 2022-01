Inondations : les habitants du Sud-Ouest face à l'alerte rouge

Un torrent déchaîné déferle à toute vitesse dans le centre-ville d'Oloron-Sainte-Marie. Ici, le niveau du gave est monté de trois mètres en à peine 24 heures. Certains habitants n'avaient encore jamais connu une telle crue. "C'est la première fois que moi, je viens à cet endroit-là et que je le vois aussi haut", lance une habitante. Si dans la commune aucun dégât n'est à déplorer, pour l'heure, la vigilance rouge reste de mise, car aux abords des gaves en crue, tout peut aller très vite. Plus en amont dans le village de Bedous, la puissance des cours d'eau témoigne de l'ampleur du phénomène. Par endroits, l'équivalent d'un mois et demi de pluie est tombé depuis dimanche. Liberto est aux premières loges et n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. De sa fenêtre, il surveille en permanence l'évolution de la situation. "Je préfère être là qu'être ailleurs. On regarde ce qui est en train de se passer", lance-t-il. À Oloron-Sainte-Marie, le pic de la crue est attendu en fin de journée et de fortes précipitations sont encore à prévoir jusqu'à la nuit prochaine. TF1 | Reportage G. Ployé, F. Resbeut