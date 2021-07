Inondations : les intempéries touchent le nord de l'Italie

Dans la région du lac de Côme, les rues se sont transformées en torrents. Dans une vidéo, on voit une propriétaire de scooter qui juge prudent de déplacer son véhicule. Il était temps, car en quelques secondes, la furie a menacé de l'emporter avec les épaves de voitures. Depuis deux jours, le nord de l'Italie et notamment le lac de Côme sont très durement touchés par les intempéries. À Cernobbio, de fortes pluies ont fait disparaître routes et venelles, le temps des orages. La région d'Émilie-Romagne a aussi connu lundi des bombardements de grêlons. Les épisodes ont été courts, mais impressionnants avec des blocs de la taille de balle de tennis. Ceux-ci ont été largement suffisants pour détruire des pare-brises. D'ailleurs, de nombreux automobilistes ont été piégés sur l'autoroute entre Parme et Plaisance. Les pompiers ont secouru une soixantaine de personnes, mais il n'y aurait pas de victime. De nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours.