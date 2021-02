Inondations : l’exemple de Sallèles-d’Aude protégée par sa digue

À l'entrée du village de Sallèles-d'Aude (Aude), une digue est devenue indispensable. Elle fait cinq mètres de haut et environ 1,7 kilomètre de longueur. La butte de terre protège au moins 1 000 habitants des débordements de la rivière voisine. Elle est particulièrement adaptée au relief de la commune. "Elle permet de maîtriser et de contrôler la montée des eaux", explique Christian Magro. Et le dispositif fonctionne. Quatre mois après son inauguration en 2018, la région a été frappée par de violentes inondations, mais la digue a stoppé l'eau. Dans le village, cette digue tranquillise les habitants. "On est tellement content parce que ça préserve", confie l'une d'entre eux. Un couple reste traumatisé par la crue de 1999. L'eau a envahi le rez-de-chaussée et leur fils a failli mourir. Pour éviter ces catastrophes, il existe d'autres moyens dans l'Hérault, une équipe retire du ruisseau des troncs d'arbre de plusieurs tonnes. Un entretien régulier et essentiel. Des milliers de mètres cubes de bois sont retirés chaque année pour faciliter l'écoulement des eaux.