Inondations : l'heure est au nettoyage dans le Tarn-et-Garonne

À Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne), chacun essaie de sauver ce qu'il peut. C'est le cas de Véronique qui a retrouvé le dessin de sa fille gorgé d'eau. Au lendemain de la crue, cette habitante découvre l'ampleur des dégâts. Le niveau de l'Aveyron est redescendu pendant la nuit. Ce mercredi matin, 25 pompiers sont mobilisés pour nettoyer les rues et aider les habitants. Jean-Luc est également venu prêter main forte aux personnes âgées du village. Les inondations sont courantes à Saint-Antonin-Noble-Val. Mais les habitants n'avaient pas vu une telle crue depuis 18 ans. "On profite de l'occasion pour faire un peu de nettoyage ", confie un habitant. À quelques mètres se trouve un couple qui semble plus inquiet à cause de l'ampleur des dégâts. Certaines routes inondées sont encore bloquées. Les pompiers appellent à ne pas franchir les barrières. Il faut donc rester vigilant tant que le Tarn-et-Garonne est en alerte orange.