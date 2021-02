Naissance au milieu du déluge dans le Lot

Vanessa Bouali restera marquée par la naissance de son quatrième enfant dénommé Majïd. Au milieu des intempéries et des inondations, elle a accouché chez elle à Pradines (Lot). Mercredi matin, la maman a ressenti de nombreuses contractions, mais sa maison était cernée par les eaux. Alors, elle a appelé les pompiers. Dans ce hameau près de Cahors, quinze sapeurs-pompiers et trois membres du Samu ont volé à son secours. Ils ont dû prendre un bateau et, une fois dans la maison, la sage-femme a procédé à l'accouchement. À Pradines, cette naissance marquera l'histoire du village. Denis Marre, maire de la ville, a affirmé que "le dernier bébé né sur la commune était en 1960. Il y a longtemps que ça n'est pas arrivé". La maman et son bébé se reposent à la maternité. Ils pourront regagner leur maison dès vendredi et reprendre une vie familiale normale.