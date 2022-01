Inondations : Saint-Béat-Lez à l’heure du nettoyage

L'eau n'a épargné personne dans le centre-ville de Saint-Béat-Lez. Elle a atteint 40 cm dans la boulangerie du village, tout est à jeter. "Toutes les machines sont noyées. Ce n'est que du matériel, mais il faut manger quand même. Donc, on a intérêt à se bouger et tout nettoyer", confie José Pascal. Tout le salon de coiffure est sur le trottoir. Au lendemain des violentes intempéries, chacun aide à sa manière. "Heureusement on n'a rien eu, donc on vient aider les commerçants", lance un passant. Solidaire mais fataliste, dans tous les esprits aujourd'hui, la crue de 2013 qui avait détruit une partie du village. C'est l'heure désormais pour les pompiers d'inspecter les bâtiments inondés afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été fragilisés. Des dizaines de commerces et d'habitations ont été touchés. Un Américain venait d'acheter sa maison, il était en plein travaux. "Tous les appareils ont l'air de fonctionner. Il faut nettoyer maintenant", a-t-il expliqué. Seule consolation, le soleil est revenu et la pluie ne devrait pas retomber avant la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. Maillard