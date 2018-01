Les inondations touchent presque toutes les régions de France

Après quelques jours de pluie et la fonte de la neige, le risque d'inondation est élevé. A Esbly dans le département de la Seine-et-Marne, 60 centimètres d'eau en plus est prévu. Une vingtaine de personnes ont ainsi été évacuées par les pompiers le 23 janvier 2018. Du côté du Tonneins dans le Lot-et-Garonne, c'est la Garonne qui était sortie de son lit. Dans la matinée, le fleuve a déjà atteint la cote de 8,50 mètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.