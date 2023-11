Inondations : un sinistré retrouve sa maison

Rongé par l’angoisse, Stéphane Henquez s’apprête à rentrer chez lui après une nuit blanche à l’hôtel. Il vit à Aix-en-Ergny (Pas-de-Calais). Il parle au passé : "Parce que pour moi, je n’y habiterais plus ; c’est fini", désespère-t-il. Le village est encore sous les eaux. La maison de Stéphane, au centre avec son toit rouge, ressemble à une île au milieu d’un lac. À l’intérieur, l’eau est montée à plus d’un mètre. Toutes les pièces sont dévastées. Lors de la crue, Stéphane est resté le plus longtemps possible, avant de prendre peur et de s’enfuir. C’est la troisième crue en huit jours. Il attend les experts la semaine prochaine, mais la décision est déjà prise : il ne vivra plus dans cette maison. Stéphane et son épouse ont loué un appartement pour une semaine. Après, c’est l’incertitude. Il en est persuadé, le plus dur est devant eux. TF1 | Reportage D. Piereschi, J.F. Drouillet, N. Clerc