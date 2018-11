Inondations : le Var est toujours placé en vigilance orange

Le Var s'est réveillé après une nuit particulièrement pluvieuse. À Roquebrune-sur-Argens, par exemple, la route principale a été inondée à cause de la forte augmentation du niveau du fleuve. Un barrage a même été installé à l'entrée de la ville. A cause des inondations à répétition, la décrue sera sans doute assez lente. Plusieurs foyers ont dû être évacués. Et bien que le niveau de l'eau se soit stabilisé en cette matinée du 1er novembre 2018, le département reste en vigilance orange. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.